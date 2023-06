Pep Guardiola su quella che sarà la finale di Champions League tra il suo Manchester City e l’Inter di Simone Inzaghi

Pep Guardiola ha parlato ai canali UEFA in vista della finale di Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE – «Andiamo a Istanbul per realizzare un sogno e cercheremo di fare una buona partita. Ne abbiamo avuto la possibilità due anni fa e non ce l’abbiamo fatta, mentre l’anno scorso non l’abbiamo raggiunta per poco. Quest’anno ci siamo arrivati e cercheremo di dare il massimo. Affronteremo questa partita come facciamo sempre in Premier League; faremo in modo che i giocatori siano concentrati su quello che devono fare, nient’altro».

proviene da Inter News 24.

