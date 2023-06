City-Inter, San Siro tutto esaurito per vedere la finale di Champions League: venduti 43mila biglietti in sette ore

Quarantatremila biglietti venduti in sette ore. San Siro, aperto appositamente dall’Inter per consentire ai tifosi nerazzurri che non andranno a Istanbul di vedere tutti insieme sul maxischermo la finale di Champions, sabato è già sold out.

La partita sarà visibile su un maxi schermo di 400 metri quadri posizionato sul primo anello arancio e i tifosi potranno accomodarsi sugli anelli del settore rosso, sul prato e negli spicchi di verde e blu attigui al rosso. I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

