City-Inter, Mkhitaryan in parte con il gruppo. Correa domani con i compagni in vista della finale di sabato sera

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Correa punta a ritornare in gruppo da giovedì, provando a mettersi a disposizione di Inzaghi in tempo per l’appuntamento dell’Ataturk.

Mkhitaryan, invece, ha lavorato in buona parte con i compagni, indizio che è decisamente più avanti del compagno nell’iter di recupero dall’infortunio.

L’articolo City-Inter, Mkhitaryan in parte con il gruppo. Correa domani con i compagni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG