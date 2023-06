Crouch punta sul City per la finale di Champions: «Non vedo l’Inter poter fermare la squadra di Guardiola»

L’ex attaccante del Liverpool Peter Crouch a Eurosport ha parlato della finale di Champions League.

«L’ultima squadra a conquistare il Triplete è stato il Manchester United, quindi il City potrebbe farlo questo fine settimana e non riesco proprio a vedere l’Inter nel poterli fermare.Tutto può succedere. Potrebbero far espellere un uomo o potrebbe succedere qualcosa tatticamente. L’Inter, ovviamente, ha una possibilità, ma non la metterei favorita».

