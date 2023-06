Il difensore del Manchester City, John Stones, ha parlato così in vista della Finale di Champions League contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK, John Stones, difensore del Manchester City e della nazionale inglese, si è espresso sulla Finale di Champions League che dovrà disputare tra quattro giorni contro l’Inter.

LE PAROLE –: «Non avevo mai pensato che sarei diventato un professionista, che avrei giocato per l’Inghilterra e che avrei vinto la Premier League. È difficile esprimere a parole tutto quello che ho ottenuto in questi anni. Arriviamo a questa finale con grande fiducia, crediamo in noi stessi, in quello che abbiamo già vinto e nel modo in cui stiamo giocando, ma sappiamo che in una finale ci sono tanti fattori che entrano in gioco».

