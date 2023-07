L’ex attaccante Roberto Boninsegna si schiera sorprendentemente dalla parte del belga per via della panchina nella finale di Champions.

Il Corriere della Sera ha intervistato Roberto Boninsegna che ha detto la sua sul voltafaccia di Lukaku. “Normale abbia scelto di non tornare a Milano. L’hanno trattato male. Non gli do tutta la colpa per questo divorzio. Inzaghi, forse mal consigliato, ha sbagliato a tenerlo in panchina con il City. Uno come lui non può giocare 30 minuti. Io fui obbligato dal presidente Fraizzoli. ‘Devi andare alla Juve’. Vacci tu, gli risposi. Ma all’epoca c’era il vincolo, non mi avrebbero fatto più giocare. I tifosi capirono. Poi alla Juve ho vinto due scudetti, Coppa Uefa e Coppa Italia“.

L’articolo Clamoroso Boninsegna: “Normale che Lukaku abbia scelto di non tornare, è stato trattato male” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG