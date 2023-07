Gravina: «Finale Champions a Milano? Ecco perchè abbiamo l’abbiamo scelta» Le parole del presidente della FIGC

La Uefa ha comunicato la candidatura di Milano come sede della finale di Champions 2026 o 2027.

In un comunicato della FIGC, il presidente Gravina ha motivato il perché della scelta.

LE PAROLE- «La scelta di candidare Milano ad ospitare la finale di Champions League è in continuità con la politica della FIGC di aprire sempre di più il nostro Paese all’Europa e di valorizzare gli asset infrastrutturali per i grandi eventi. Ho sentito il sindaco Sala, che si è detto entusiasta, lavoreremo insieme per regalare a Milano e all’Italia un’esperienza straordinaria di spettacolo e condivisione, una delle più entusiasmanti che il calcio possa regalare»

