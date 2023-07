Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha tessuto le lodi del Toro.

ESPN Argentina ha intervistato Javier Zanetti che ha praticamente confermato il capitano della prossima stagione. “Lautaro sarà il capitano? Molto probabile che lo sarà, in finale c’era ancora Brozovic e non è stato lui capitano. Lautaro è un giocatore molto importante per noi. È un riferimento, è molto difficile che vada via. Deluso dopo il Mondiale? Ho parlato con Lauti, abbiamo un ottimo rapporto. Sono stato fortunato a vedere l’intero Mondiale e ho visto che quando è uscito dal campo e Julián Álvarez ha segnato il gol, è stato il primo ad abbracciarlo”.

Lautaro Martinez

“Sono ragazzi positivi, che lasciano da parte l’interesse personale, perché l’obiettivo era diventare campione del mondo. E il ragazzo lo ha dimostrato. E con l’Olanda doveva calciare un rigore decisivo, quindi che era altrettanto importante, perché è la verità, era importante. E quando è tornato è arrivato più cattivo. Quando abbiamo comprato Lautaro non abbiamo guardato all’immediato, ma a quattro o cinque anni, ed è successo di tutto. Essendo così giovane, all’inizio ti prende l’entusiasmo, ma poi come tutti ha avuto alti e bassi. E a un certo punto trovi un equilibrio e rimani lì, e così è stata la carriera di Lautaro. Cosa cerchiamo in un giocatore? Molta personalità, soprattutto nei momenti difficili, e generosità. I calciatori argentini piacciono per questo, perché ci adattiamo a qualsiasi tipo di circostanza”.

