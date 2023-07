Manolo Portanova, giocatore di proprietà del Genoa, riparte ufficialmente dalla Serie B, più nello specifico dalla Reggiana

COMUNICATO – AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 – 2024 e che, pertanto, in attesa del perfezionamento dello stesso, verrà aggregato al club granata con nulla-osta da parte del club ligure. L’autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

