Le ultime sul futuro di Alessio Cragno dopo il trasferimento dal Cagliari arrivato nelle scorse settimane. I dettagli

Secondo quanto riportato da Pianetaempoli, Alessio Cragno potrebbe decidere di lasciare già il Sassuolo in questi ultimi giorni di calciomercato. Il portiere è stato infatti relegato in panchina nelle prime giornata di Serie A in favore di Consigli.

Una scelta che fatica a digerire, dopo l’ultimo anno complicato vissuto con la maglia del Monza. Vedremo se si apriranno delle opportunità sul mercato.

