L’esterno olandese sembra stimolato dalla concorrenza con l’ex bianconero.

Denzel Dumfries ha le idee chiare per la nuova stagione; ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport. “L’anno scorso eravamo un bel gruppo, forte. Ma quest’anno ci siamo parlati e ci siamo detti che dovevamo essere più concentrati e concedere meno gol agli avversari. Cuadrado è un grande giocatore: esperto, molto forte nell’uno contro uno. Mi piace questa competizione”.

Juan Cuadrado

“Ogni partita dobbiamo lottare per il posto. Penso che in campionato possiamo avere più continuità. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ma ci siamo detti che non dovevamo avere alti e bassi e che dovevamo essere più continui. Lukaku? E’ un grande giocatore e lo rispetto. A livello personale, sono contento che abbia trovato un nuovo club, non ho mai avuto problemi con lui. Spero non segni contro l’Inter“.

L'articolo proviene da Notizie Inter.

