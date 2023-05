Clamoroso De Laurentiis (Repubblica): vuole costringere Giuntoli a restare a Napoli per intralciare i piani Juve. ADL pronto anche al braccio di ferro

Secondo Repubblica sarebbe arrivato l’altolà di Aurelio De Laurentiis alla separazione consensuale con Cristiano Giuntoli, che dopo 8 anni ritiene conclusa la sua lunga avventura a Napoli ed era certo di potersi liberare con 12 mesi d’anticipo sulla scadenza del suo contratto.

Ma il presidente non ha intenzione di assecondare i progetti dell’uomo mercato, deciso a lasciare il club azzurro dopo la storica vittoria dello scudetto e già in parola da qualche settimana con la Juventus. I nuovi campioni d’Italia dovranno già trovare un altro allenatore e l’unico modo per limitare le incognite della rivoluzione nel settore tecnico è trattenere almeno il direttore sportivo, costringendolo a rispettare il suo impegno in scadenza a giugno 2024.

Per questo De Laurentiis ha preso la decisione di confermare Giuntoli a Napoli, con il duplice intento di dare continuità al progetto tricolore e intralciare i piani di una diretta concorrente come la Juve. Il ds ha un ingaggio annuale da 1.4 milioni, aspetta di incontrare il presidente di persona — confidando in una transazione economica — e per il momento è separato in casa, visto che non sta partecipando alle prime schermaglie della campagna acquisti e tantomeno al casting in piena evoluzione per la ricerca del nuovo allenatore. ADL sarebbe pronto ad arrivare anche al braccio di ferro.

The post Clamoroso De Laurentiis (Repubblica): vuole costringere Giuntoli a restare a Napoli per intralciare i piani Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG