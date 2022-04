Ieri pomeriggio in Bundesliga è accaduto un avvenimento strano e clamoroso; protagonista la capolista Bayern Monaco.

Durante Friburgo-Bayern Monaco il club bavarese ha giocato qualche secondo in 12 uomini contro 11. Il fattaccio è successo nei minuti finali: l’allenatore Nagelsmann opera un doppio cambio ma l’ex Juventus Coman non capisce che deve uscire e continua a giocare toccando anche il pallone. L’arbitro se ne accorge e interrompe la gara per ristabilire la parità numerica.

arbitro

Si era sul risultato quasi congelato di 1-3 per il Bayern ma ovviamente la formazione di casa potrebbe presentare ricorso. In questo caso possono accadere principalmente due cose: se la colpa fosse dell’arbitro si dovrebbe ripetere la gara, se fosse colpa del club verrebbe assegnato il 2-0 a tavolino al Friburgo. La seconda ipotesi apparare la più probabile visto che il giocatore incriminato ha anche toccato il pallone in quei pochi secondi; non importa che il risultato della partita fosse quasi al sicuro.

