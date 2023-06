La possibile trattativa tra Chelsea e Juventus per Romelu Lukaku, attaccante belga attualmente all’Inter. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku potrebbe vestire clamorosamente la maglia della Juventus nella prossima stagione. Il Chelsea sarebbe infatti pronto ad offrire il cartellino dell’attaccante belga per arrivare a Dusan Vlahovic.

Il club bianconero non sembra essere comunque intenzionato ad accettare visto che preferirebbe una proposta senza contropartite. Lukaku inoltre, dopo le polemiche in Coppa Italia, potrebbe non accettare la destinazione.

