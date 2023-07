Clamoroso Lukaku: offerta dalla Juventus, Inter amareggiata! Cosa sta succedendo per quanto riguarda il futuro del belga

La Juve mercoledì ha offerto 37,5 milioni più 2,5 di bonus al Chelsea per Lukaku. L’offerta è condizionata dalla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. Il Chelsea preferisce fare l’operazione in tempi brevi per cui l’Inter sarebbe pronta a chiudere per 35 milioni più 5 di bonus dopo la cessione di Onana al Manchester United.

A riferirlo è Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, secondo cui, però, l’attaccante belga fino a questo momento non ha risposto alle sollecitazioni dell’Inter che si è amareggiata per questa situazione di apertura del giocatore verso la Juve. Se Lukaku non darà un segnale forte non è da escludere che i nerazzurri possano fare marcia indietro. Il calciatore era stato accostato nelle scorse settimane anche al Milan.

