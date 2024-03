Le parole di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, sul futuro della panchina del Napoli dopo Calzona. I dettagli

Luciano Moggi, ex dirigente, ha parlato a Radio CRC di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.

PAROLE – «Era fin troppo evidente che De Laurentiis stava pensando a Sarri. È stata una mossa giusta quella di prendere Calzona, se avesse preso un altro allenatore doveva esonerare il terzo allenatore in un anno. Calzona non ha sistemato il Napoli. Ha faticato a pareggiare col Cagliari, ha vinto a Reggio Emilia, ma guardate il Sassuolo in che condizioni è e poi ha vinto con la Juventus che però poteva vincere anche 4-1 col Napoli».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG