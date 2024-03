Sono sempre più le persone che vedono la squadra di Inzaghi tra le favorite per la vittoria finale non solo del campionato ma anche della coppa dalle grandi orecchie.

Il giornalista Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport compie una disamina delle possibili vincitrici della Champions League. “Al City va di diritto il ruolo di favorita della manifestazione. Ma l’Inter, che nella finale di Istanbul se l’è giocata alla pari, sa che può rifarlo. E lo sa pure Guardiola. Anche perché i nerazzurri sono cresciuti in convinzione dopo il passaggio in Turchia e nella qualità di gioco durante il campionato in corso. E hanno un Thuram in più. Calhanoglu e Lautaro sono più determinanti di prima. Il Copenaghen ha sorpreso il Manchester, accampato sotto le mura danesi, con una ripartenza fulminea. Azioni del genere, srotolate in corsa, con qualità di tocco e linee codificate, l’Inter ne produce in serie”.

Marcus Thuram

Le altre

“Tra la barca di Guardiola e quella di Inzaghi la luce è poca. Ma i nerazzurri devono ancora remare oltre l’Atletico Madrid del Cholo, fino ai quarti: gli inglesi ci sono già. Diffidare dei segnali di crisi del Real Madrid, perché poi a primavera rifiorisce sempre e fa il Real, ma la squadra che mercoledì è stata presa a pallate dall’ottimo Lipsia, fischiata dal Bernabeu ed è arrivata ai quarti strisciando sui gomiti, con i brividi di una traversa subita al 90’, oggi non spaventa nessuno”.

