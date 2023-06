Clamoroso Sara Gama: Bertolini la esclude dal Mondiale. La capitana della Juventus Women è fuori dalla lista delle pre convocate

Gama non giocherà il Mondiale 2023 in programma in Australia e Nuova Zelanda.

La capitana della Juventus Women non è stata inserita dalla Ct Bertolini nella lista delle 32 pre convocate dell’Italia per la seconda parte del ritiro di Brunico che partirà domenica con il raduno delle giocatrici. Gama non ha problemi di infortuni, per cui la sua assenza sembra dettata da una scelta di Bertolini.

