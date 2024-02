Mehdi Taremi, attaccante attualmente al Porto, non effettuerà le visite mediche in programma oggi con l’Inter

Clamoroso colpo di scena riguardante Taremi, promosso sposo nel calciomercato Inter. Secondo Gianluca Di Marzio l’attaccante non effettuerà le visite mediche in programma oggi.

I nerazzurri vogliono evitare problemi al calciatore, che deve giocare altri quattro mesi al Porto e quindi si cercherà di fare le visite, come per Zielinski, prossimamente e in segreto.

