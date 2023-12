Classifica aggiornata Serie A: cosa cambia dopo Genoa-Inter e Lazio-Frosinone. La lista completa

Pareggia l’Inter contro il Genoa per 1-1 mentre vince la Lazio contro il Frosinone per 3-1. Ecco come cambia la classifica.

Inter 45*

Juventus 40

Milan 33

Fiorentina 33*

Bologna 31

Roma 28

Napoli 28*

Lazio 27*

Atalanta 26

Torino 24*

Monza 22*

Lecce 20

Genoa 20*

Frosinone 19*

Sassuolo 16

Udinese 14

Verona 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9

*Una partita in più

