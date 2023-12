Classifica Serie A dopo Salernitana Milan: la situazione aggiornata dopo il pareggio dei rossoneri all’Arechi

Brutta battuta d’arresto per il Milan, che riesce a strappare solo il pareggio in casa della Salernitana e lascia per strada altri due punti preziosi nella propria corsa per lo scudetto o un piazzamento Champions.

I rossoneri riducono a 4 il distacco dal secondo posto occupato dalla Juventus e a 8 quello dall’Inter capolista. Un vantaggio che però le due rivali potranno incrementare nella giornata di domani.

