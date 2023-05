Il Milan ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione in Champions, ma in termini di classifica può togliersi ancora una soddisfazione

Se dovesse battere il Verona e l’Inter perdere con il Torino infatti i rossoneri chiuderebbero il campionato davanti ai cugini neroazzurri.

