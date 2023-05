Tra i nomi accostati a Milan in chiave mercato c’è quello di Loftus Cheek. In tal senso cresce l’ottimismo, ecco perchè

come riportato da Calciomercato.com l’iniziale valutazione di 25 milioni di euro è già calata a 20 milioni e il Milan si sente piuttosto fiducioso di riuscire a far calare ulteriormente il prezzo d’acquisto. L’ok del giocatore al Milan c’è ed il suo entourage ha già avuto più di un contatto con Maldini e Massara per ragionare sui possibili termini dell’intesa economica. Un’intesa che ancora non è stata definita nei dettagli ma che le parti vedono come un obiettivo facilmente raggiungibile.

