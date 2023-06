Marcus Thuram è ormai virtualmente un giocatore dell’Inter: nella giornata di martedì dovrebbero arrivare le formalità

Martedì sarà la giornata decisiva per l’ufficialità del passaggio di Marcus Thuram all’Inter. È quanto riporta Calciomercato.com, per un acquisto importante da parte dei nerazzurri.

Nel dettaglio si legge: «È atteso a Milano all’inizio della prossima settimana per sostenere le visite mediche e completare tutto l’iter burocratico prima di essere annunciato come rinforzo ufficiale della formazione vice-campione d’Europa. Autore di 16 gol e 7 assist nelle 32 apparizioni stagionali con la maglia del Gladbach, Thuram ha già avuto modo di avere un primo contatto col suo prossimo allenatore Simone Inzaghi. Ha iniziato a discutere di quella che sarà la sua collocazione in campo e più in generale del suo assoluto protagonista nelle dinamiche dell’Inter.

La partenza di Dzeko in direzione Turchia, i dubbi legati alla permanenza di Correa ma soprattutto alla possibilità di trattenere Lukaku per almeno un altro campionato pongono inevitabilmente Thuram al centro del progetto nerazzurro, unica certezza ad oggi del reparto offensivo insieme al blindatissimo Lautaro Martinez. Dopo il blitz di martedì prossimo per visite e firma, Thuram dovrebbe ripresentarsi in Italia già il prossimo 13 luglio, quando ad Appiano Gentile inizierà il raduno per preparare la stagione che verrà e lì sarà la prima e vera presa di contatto del mondo Inter».

