Cobolli Gigi ne ha per tutti: «L’Inter deve rimborsare 300 milioni di debiti. De Laurentiis sembra un raccattapalle». Le parole dell’ex presidente della Juventus

Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio nel corso di “1 Football Club”, l’ex presidente della Juve, Giovanni Cobolli Gigli. Le sue parole.

SULL’INTER E CALCIOPOLI – «Nella gara contro i nerazzurri tifavo per i partenopei. Sull’Inter non mi esprimo più da quando il faldone sui nerazzurri è scomparso durante le inchieste di Calciopoli, poi riemerso quando il reato era andato in prescrizione. L’Inter, forse, può ottenere più di quel che potrebbe. La società milanese deve rimborsare trecento milioni di debito. Ho letto che, ultimamente, ha disertato anche una riunione a riguardo. La cosa che più mi addolora è che nell’Inter c’è un uomo di grande valore come Marotta, un punto di forza quando era alla Juve ed un fattore aggiunto per i nerazzurri».

SU JUVE NAPOLI – «È assolutamente importante vincere, a prescindere dai risultati dell’Inter, al fine di ottenere il prima possibile la qualificazione per la Champions».

DE LAURENTIIS – «Se è stata giusta la gestione post-scudetto di De Laurentiis? Premesso che apprezzo quel che ha fato De Laurentiis, che ha portato il Napoli dalla C a campionati sempre competitivi in A, va anche detto ci sia stato un atto di superbia, o anche di presunzione. ‘Faccio tutto io da presidente’, un atteggiamento da raccattapalle. In alcune circostanze, sostituirsi all’allenatore rischia di togliere autorevolezza al tecnico dinnanzi ai giocatori».

