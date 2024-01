L’ex presidente bianconero Giovanni coboldi Gigli ha detto la sua sul derby d’Italia e sulla corsa Scudetto in generale.

Sportitalia ha intervistato Giovanni Cobolli Gigli per chiedergli un parere su Inter-Juventus di domenica prossima. “La Juventus è stata brava a ribattere colpo su colpo. Poi non ho nessun dubbio che l’Inter abbia offerto un calcio migliore esteticamente. Penso che il fatto di voler arrivare fra le prime 4 abbia condizionato Allegri ed il suo staff: nel voler accumulare più distacco possibile dal quinto posto, prima di tutto. Ne ha pagato il gioco, ma i risultati si sono visti eccome”.

Champions League

L’augurio

“Una eventuale vittoria dell’Inter sarebbe importante per loro, ma non definitiva. Come tifoso della Juve conto molto sul dispendio di energie dei nerazzurri per la Champions. Sportivamente parlando è un asso nella manica lecito, dato che Inzaghi si è meritato di essere lì ed ora dovrà saper gestire un impegno in più”.

La previsione

“A San Siro sarà un match difficile. Il miglior risultato possibile è la vittoria, ci credo. Ci saranno tanti interisti, ma anche una discreta presenza di juventini. Il pareggio sarebbe un risultato che cambierebbe poco, anche se la partita da recuperare con l’Atalanta è complicata per loro, mi auguro”.

I possibili uomini decisivi

“Yildiz, che non è ancora conosciuto da avversari. Potenzialmente ha grande classe, può portare problemi alla difesa nerazzurra. Poi c’è la felice ripresa di Vlahovic, che sta avendo ora bei numeri e spero faccia bene come nelle ultime uscite. Il centrocampo è il vero punto di forza dell’Inter, allora Rabiot può in parte colmare il gap attuale. La difesa ha dimostrato di poter fare bene”.

L’articolo Cobolli Gigli: “La Juve ribatte colpo su colpo ma non c’è nessun dubbio che l’Inter esprima un calcio migliore” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG