Il doppio ex di Inter e Milan Francesco Coco si è espresso sul possibile approdo di Mauro Icardi in rossonero: il suo pensiero a riguardo

Intervistato da TvPlay_Calciomercato.it Coco ha commentato un possibile approdo dell’ex Inter Icardi al Milan:

«Icardi al Milan? Non so come la prenderebbero i tifosi dell’Inter e del Milan se Mauro Icardi indossasse la maglia rossonera la prossima stagione. Negli anni miei ci sono stati tanti interisti che sono andati al Milan e viceversa. È una cosa che può dare fastidio, ma se fai bene la superi. Guarda quanto è successo con Calhanoglu».

