L’Inter spinge ancora per Bellanova, il piano dei nerazzurri per strapparlo al Cagliari: le ultime da Sportitalia

L’Inter non molla Raoul Bellanova, in prestito dal Cagliari nell’ultima stagione e finito ora anche nel mirino del Torino. Come riporta Sportitalia, però, i nerazzurri stanno portando avanti i dialoghi per avere il giocatore a titolo definitivo con un piano alternativo.

«Nei contatti tra le società si è parlato anche di possibili contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico del riscatto del cartellino: i nomi più caldi in tal senso sono quelli di Martin Satriano e Lucien Agoume».

L’articolo Bellanova, l’Inter non molla: il nuovo piano per portarlo a Milano proviene da Inter News 24.

