Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi è attualmente conteso da Inter, Milan, Juventus e Roma con le milanesi più avanti delle altre.

Davide Frattesi alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua particolare situazione che lo vede al centro di un derby di mercato. “Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando… al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me”.

“Discriminante? Il ruolo: io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. Credo sia normale. Posso soltanto dirle quello che ho garantito a Giovanni Carnevali: se arrivano offerte irrinunciabili, le ascoltiamo. Irrinunciabili eh. Davanti alla difesa in un 4-2-3-1? Nel Sassuolo il primo anno l’ho interpretato con buoni risultati, grazie a Dionisi. Però resta il fatto che a tre posso dare di più. Inter e Milan su di me? E’ una bella sensazione, non posso negarlo. Però adesso sono un po’ ansioso: vorrei che si definisse la situazione. E penso a mio nonno Carmine, che leggeva i giornali, amava il calcio e oggi sarebbe tanto felice“.

L’articolo Frattesi: “Sarò sincero, ho già scelto la prossima squadra, la discriminante è il ruolo di mezzala” proviene da Notizie Inter.

