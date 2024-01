Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva a Milannews24: ecco le sue dichiarazioni

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Milannews24. Ecco un passaggio dove fa un paragone tra la situazione di Pioli e del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

LA FINE DEL CICLO DI PIOLI – «Qualcuno a Milano dice già che sarà out ma io aspetterei ad emettere queste sentenze. Come Allegri, che era molto criticato ma adesso senza Pogba e Fagioli, con un squadra di non fuoriclasse, sta facendo davvero bene».

