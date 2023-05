Fulvio Collovati è intervenuto in diretta su TV Play, a Calciomercato.it, per parlare anche del caso Juve.

COLLOVATI – «Una vicenda squallida per come è stata gestita dalla Giustizia Sportiva. È stato uno stillicidio e direi cosi se fosse successo a qualunque squadra. Non è normale che si passi da -15, poi -12, poi -10… così si falsa tutto. Per prima cosa bisogna punire a fine anno, perché così si falsa tutto. Ha ragione Mourinho. Poi una giustizia che si espone 10 minuti prima di una partita di calcio è di uno squallore unico. Questa è una giustizia che va riformata. Io non sono un giudice, non andava però data ora la punizione».

