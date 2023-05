Chiellini se la prende con l’ex Barcellona: «Pagliaccio!». Ecco perché l’ex difensore della Juventus ha reagito così

Grande tensione nel derby di Los Angeles andato in scena la scorsa notte fra LA Galaxy ed LA FC, vinto dai Galaxy 2-0.

A sbottare è stato anche Giorgio Chiellini, ex capitato della Juventus, che non ha gradito l’esultanza di Riqui Puig dopo il gol del raddoppio. Lo spagnolo si è sfilato la maglia mostrandola ai tifosi avversari come fece Messi dopo un gol al Santiago Bernabeu. Un gesto poco umile che il difensore non ha digerito: così Mentre Riqui Puig stava rilasciando un’intervista in zona mista, Chiellini è sfilato alle sue spalle senza fermarsi e ha urlato un paio di volte “pagliaccio” in spagnolo.

