Collovati: «Il Milan è in difficoltà. Sulla sfida contro il Napoli…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato del prossimo match tra Milan e Napoli e dell’attuale condizione dei rossoneri. Queste le sue parole.

PAROLE – «Perdere col PSG ci può stare, ma perdere così è diverso, non ha fatto nemmeno un tiro in porta.Gli allenatori contano, ma contano di più i calciatori in campo. Trovo che il Milan sia in difficoltà in questo periodo, si chiuderà col Napoli e agirà di rimessa. Il Napoli dovrà stare attento a non scoprirsi troppo».

