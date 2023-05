L’ex calciatore Fulvio Collovati non vede i nerazzurri sfavoriti in finale di Champions League.

FcInter1908.it ha intervistato Fulvio Collovati che indica come l’Inter può far male il Manchester City. “Inter in finale di Champions? Francamente se l’aspettavano in pochi, bisogna essere obiettivi. E’ un traguardo prestigioso. Tutti sono un po’ inebriati dal 4-0 inflitto dal City al Real Madrid. Una finale è una finale, ha un altro significato. Secondo me fa bene Guardiola a temere l’Inter”.

Josep Guardiola

“Loro in questo momento non hanno punti deboli, ma tengono sempre la difesa molto alta e anche al Real qualche occasione l’hanno concessa. L’Inter, che ha un grosso potenziale offensivo, secondo me può dire la sua. L’ho detto anche in tv: per il pronostico dico 50%-50%. In questa finale si partirà alla pari. Loro sono molto bravi nel possesso palla, negli inserimenti dei centrocampisti e con gli esterni, ma il fatto di giocare con la difesa molto alta li espone a dei pericoli che l’Inter dovrà essere molto brava a creare“.

