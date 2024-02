Fulvio Collovati ha parlato delle possibilità crescenti di Scudetto dell’Inter dopo il successo con la Juve, poi salva un calciatore

Fulvio Collovati, ex calciatore e campione del mondo del ’82, è intervenuto a la Domenica Sportiva sulla Rai. Ecco il suo commento per Inter Juve.

COLLOVATI – Yildiz se non gioca con l’Empoli è chiaro che doveva partire dall’inizio, ma non dò responsabilità a lui. Ha vinto la squadra più forte che probabilmente vincerà lo scudetto se non lo perderà come due anni fa. La Juve ha giocato, ma non ha fatto un tiro in porta: non ricordo una parata di Sommer. Che colpa ha yildiz? Non ha colpe, il centrocampo della Juve è stato surclassato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

