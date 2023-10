L’ex difensore Fulvio Collovati critica i nerazzurri per le ultime due gare casalinghe giocate in campionato in cui hanno conquistato solo 1 punto.

SuperNews ha intervistato Fulvio Collovati che ha parlato di calcioscommesse ma non solo. “Vengo dal 1980, quando ci fu il primo scandalo legato alle scommesse. L’Italia ha sempre reagito a queste situazioni: ha vinto il Mondiale nel 1982 e anche nel 2006 dopo Calciopoli. Bisogna fare pulizia, è inevitabile, ma l’Italia saprà risorgere anche adesso”.

Le conseguenze

“Bisogna far capire a questi ragazzi il valore del denaro e che quando si firma un contratto bisogna rispettare le regole. Penso che i calciatori d’oggi lo facciano per noia e solitudine, e questo è davvero triste. Sono dei professionisti, questi comportamenti sono inaccettabili. Ci sarà certamente una punizione esemplare”.

Nicolò Fagioli

Sulla corsa Scudetto

“L’Inter ha senza dubbio alcuno la rosa più competitiva del campionato. A volte però va incontro a questi cali di tensione, che a mio parere derivano da una sorta di narcisismo. Con tutto il rispetto per Bologna e Sassuolo, fare un solo punto in queste due partite non è accettabile. L’Inter è la squadra che meglio ci rappresenta in Europa, lo dimostra anche il fatto di aver giocato alla pari col Manchester City in finale, ma in Serie A deve continuare a giocare con umiltà se vuole portare a casa la seconda stella”.

