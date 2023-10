Non ha dubbi Alessandro Cucciari, l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte è sempre stato affascinato da un club

L’ex calciatore Alessandro Cucciari è intervenuto questo pomeriggio a TMW Radio, dove ha detto la sua sul futuro dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte.

CONTE – «La situazione è strana. Il discorso di Conte dipende da quanta voglia ha di tornare in Serie A. Le cifre a cui è abituato purtroppo non ci sono più. Io ho la mia impressione, al di là di Napoli e Roma da cui è affascinato, lui rimarrà fermo questa stagione e proverà a vedere se ci sono le basi per essere ingaggiato da una delle due società».

PROGETTO MIGLIORE – «Lui è sempre stato affascinato dalla Roma, anche prima che tornasse Spalletti. E credo che possa esserci la voglia di andarsi a misurare con una piazza così importante, dove vincere non è così facile. Mourinho potrebbe aver gettato le basi per continuare su questa linea importante».

