L’ex portiere anche dell’Inter Sebastien Frey ha detto la sua sui migliori estremi difensori al mondo attualmente.

Sebastien Frey ha parlato di estremi difensori a DAZN. “L’operazione dell’Inter tra i pali dal punto di vista aziendale rappresenta un capolavoro: preso a zero, venduto a certe cifre dopo un solo anno…. Sportivamente a Milano ha fatto bene, anche se in Premier League sta incontrando più difficoltà. E per quanto riguarda Sommer, parliamo di un portiere esperto e di qualità: credo sia stata presa la decisione più logica“. I nerazzurri hanno tesserato a parametro zero il camerunese dopo la scadenza del suo contratto con l’Ajax; Onana ha brillato nella sua unica stagione a Milano ed è andato al Manchester United per 55 milioni più bonus. Tuttavia in Inghilterra sta rendendo a livelli molto inferiori rispetto a quelli della passata stagione.

Yann Sommer

I più forti per il francese

“Il top è Courtois. A seguire, nell’ordine, Ter Stegen, Oblak, lo stesso Maignan e Donnarumma”.

Portieri italiani da seguire

“Parto da Carnesecchi dell’Atalanta, poi Di Gregorio del Monza e Falcone del Lecce che hanno fatto e stanno facendo cose interessanti. Provedel e Meret, invece, sono meritatamente in Nazionale. E non posso non citare Vicario: si sta imponendo velocemente in un torneo difficile come la Premier League, il suo percorso è simile al mio. In futuro potrà fare benissimo”. Si è vociferato a lungo dell’interesse dei nerazzurri per Vicario: in molti davano per certo che fosse destinato ad essere l’erede di Onana ma in realtà la cessione succitata del camerunese avvenne quando l’italiano si era già accasato al Tottenham.

