Saba Sazonov scalpita, il centrale del Torino di Juric pronto a prendere il posto di Buongiorno contro l’Inter

Muscoli, centimetri e un temperamento glaciale. Queste sembrano essere le prerogative del nuovo difensore del Torino Saba Sazonov. Arrivato in estate all’ombra della Mole il granata si sta mettendo in mostra, complice (anche) l’ultimo infortunio di Alessandro Buongiorno.

Come riportato questo pomeriggio da ToroNews il centrale dei piemontesi scalpita per un posto da titolare nella sfida di questo sabato contro l’Inter. Molto (per non dire tutto) di una sua eventuale titolarità dipenderà però dalle condizioni del già citato Buongiorno.

L’articolo Toro-Inter, Sazonov scalpita: il centrale di Juric punta i nerazzurri proviene da Inter News 24.

