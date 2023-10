L’esterno olandese Denzel Dumfries si trova molto bene in nerazzurro e parrebbe avere intenzione di restarci.

Denzel Dumfries sembra rivitalizzato all’inizio di questa stagione anche se già alla fine della precedente il suo rendimento era salito di livello. In campionato finora ha realizzato 2 goal e 1 assist e nei prossimi giorni sarà costretto a giocare praticamente sempre visto che, notizia di oggi, Cuadrado continua a soffrire di tendinite al ginocchio. L’avventura dell’olandese in nerazzurro è stata piuttosto ondivaga: l’ex PSV Eindhoven partì in evidente difficoltà ma seppe reagire molto bene. L’anno scorso sembrava destinato ad essere sacrificato e questo forse ne ha nuovamente abbassato il rendimento; alla fine è rimasto e ora l’Inter se lo gode in tutte le sue scorribande sulla fascia.

Idee chiare

SportMediaset lo ha intervistato; ecco le sue parole. “Inzaghi è molto importante per me, è un ottimo allenatore: anche il suo staff mi aiuta molto. Mi sento molto in fiducia e a casa, li ringrazio per essere i miei allenatori. L’obiettivo più importante è lo scudetto: ora siamo secondi ma è cruciale per noi vincerlo. Nei miei primi due anni non l’abbiamo vinto, siamo concentrati per portarlo a casa”.

Sul rinnovo

“Stiamo parlando, i primi dialoghi sono partiti: mi sento molto bene qui, vedremo cosa succederà. Sono concentrato su quello che devo fare in campo, i miei manager e la società se ne occuperanno: io penso a vincere con l’Inter”.

