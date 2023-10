Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid e della Spagna, ha parlato a margine di un torneo di golf di beneficenza della sua fondazione

PAROLE – «È impossibile dire se resterò a vita all’Atletico Madrid. In estate mi avevano “venduto” ad otto squadre diverse, eppure oggi sono ancora qui. Sono molto felice e l’ho detto tante volte, possiamo fare una grande stagione, lo spero e abbiamo molta fiducia. Obiettivi? La Champions League è la Champions League e per l’Atlético sarebbe spettacolare. Deve essere incredibile anche vincere il campionato con l’Atletico, anche la Coppa o la Supercoppa. Dobbiamo lottare per tutti i titoli, abbiamo una rosa adatta e daremo il massimo».

