Il noto imprenditore finlandese Thomas Zilliacus non si arrende ai no di Suning e continua a sperare di comprare il club nerazzurro.

Thomas Zilliacus a L’Interista mostra di avere le idee piuttosto chiare su un eventuale acquisto dell’Inter da parte sua. “So che la famiglia Zhang ama l’Inter, dunque se ci fossero le persone giuste disposte ad offrire ciò che loro ritengano sia il giusto prezzo, allora penso che potrebbero ascoltare. Il lavoro che hanno fatto è davvero fantastico, vi spiego perché. La Cina ormai è un mercato molto grande per i tifosi dell’Inter. Voglio dire: ci sono tanti tifosi dell’Inter in Cina. E come ho detto questo è un aspetto cruciale per me”.

Aperto a collaborare

“Se Steven fosse disposto a continuare anche con una percentuale minore, ne sarei lieto. Potrebbe essere una bella notizia perché penso che per l’Inter avere una buona squadra di riferimento sia una cosa molto positiva per le prospettive future, per i tifosi. Sono aperto a discutere qualsiasi tipo di struttura societaria, con lo sceicco Jassim Al Thani, con Steven Zhang e con qualsiasi partner che possa portare del reale valore aggiunto al club”.

Il sogno

“Nel calcio devi vincere le partite e devi segnare gol. Per farlo hai bisogno di attaccanti molto bravi. Per me, e non lo dico solo perché sono scandinavo, Erling Haaland è una superstar assoluta, mi piacerebbe vederlo con la maglia dell’Inter”.

L’articolo Zilliacus: “Suning ama l’Inter ma potrebbe cedere al prezzo giusto, pronto anche a collaborare con Zhang” proviene da Notizie Inter.

