Collovati: «Lukaku Juve? C’è lo zampino di Allegri, non va d’accordo con Vlahovic». Le parole sulla situazione del centravanti

Collovati, campione del mondo 1982 ed ex difensore di Inter e Milan, a Ds Estate ha commentato la situazione di Lukaku, oggetto del desiderio di mercato della Juve. Queste le parole sul centravanti belga.

LUKAKU JUVE – «Qui c’è lo zampino di Allegri che non va d’accordo con Vlahovic e spinge per la sua cessione. Ma se tieni Allegri è giusto un attaccante come Lukaku».

