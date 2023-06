L’ex difensore Fulvio Collovati ha detto la sua sull’impiego o meno dello slovacco in finale di Champions.

L’argomento riguardante il “reintegro” di Milan Skriniar in vista della finale di Champions Leahue è un argomento molto dibattuto, Fulvio Collovati ha espresso il suo parere al Corriere della Sera. “Mi sembra un atto di grande disponibilità e rispetto della persona e del giocatore da parte della società e dell’allenatore, perché è chiaro che Skriniar è fuori dal progetto”.

“Senza contare che Darmian si è dimostrato un’alternativa valida, che dà sicurezza e che ha risolto un problema non da poco. Non bisogna dimenticare ciò che è stato e quello che ha rappresentato negli ultimi anni dell’Inter. Chiaramente lui può giocare solo uno spezzone di gara, ma basta vedere Roma-Siviglia per capire una volta di più quanto contano i cambi e le panchine. Contro un attacco così forte come quello del City, c’è sempre il rischio di qualche ammonizione che può gravare sui difensori, quindi avere un’alternativa di grande esperienza come Skriniar può essere sicuramente utile”.

