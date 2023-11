Collovati ha voluto rilasciare ai microfoni di Juventusnews24 qualche opinione nei confronti dell’ex Inter Lukaku

Fulvio Collovati ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in esclusiva a Juventusnews24 parlando anche dell’ex attaccante dell’Inter Lukaku.

«È un problema mentale fino ad un certo punto. Non è un caso che in estate Allegri volesse Lukaku. Il belga era più affine al suo modo di giocare perché tiene palla e fa salire la squadra, cose che non fa Vlahovic. Perché giocano Kean e Milik al posto di Vlahovic? Dipende sempre dal modo di giocare. Allegri ha bisogno di un centravanti che tiene palla e fa salire la squadra, mentrei il serbo cerca più la profondità. La motivazione è questa».

Collovati su Lukaku: «Allegri voleva soffiarglielo all'Inter»

