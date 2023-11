L’ex calciatore Paolo Di Canio si è espresso così sull’attaccante dell’Inter Thuram citando anche Romelu Lukaku

Il pensiero di Di Canio a Tuttosport sull’attaccante dell’Inter Thuram citando anche l’ex Lukaku.

«Cresce di partita in partita, aggiunge ogni volta qualcosa. Come si dice, non sempre le ciambelle escono col buco, ma lui è invece proprio una bella ciambella, non a caso è figlio di un giocatore che è sempre stato serio, professionale e rispettoso. E Marcus mi sembra come il padre. Sa fare tutto, non ha la sesta marcia come il Lukaku al top della forma negli anni d’oro, ma ha la quinta e in Italia in pochi arrivano alla quarta. Non ha la fantasia e l’estro di Dzeko, ma sa fare sponde e assist».

L’articolo Di Canio su Thuram: «Decisivo per l’Inter rispetto a Lukaku» proviene da Inter News 24.

