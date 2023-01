L’attaccante colombiano Téofilo Gutierrez aveva messo in palio la maglia di Lionel Messi, salvo poi decidere di tenersela

E’ scoppiata una vera e propria polemica in Colombia per quanto fatto da Téofilo Gutierrez. L’attaccante della nazionale aveva deciso di mettere in palio la maglia indossata da Lionel Messi in una lotteria di beneficenza.

Qualche ora dopo Gutierrez ha però affermato che nessuno era riuscito a vincere e che quindi si sarebbe tenuto il cimelio. Dopo una serie di commenti infelici da parte dei proprio followers, l’attaccante ha però indetto una nuova lotteria.

L’articolo Colombia: mette in palio la maglia di Messi, ma poi se la tiene proviene da Calcio News 24.

