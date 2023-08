Colombo Milan, deciso il futuro dell’attaccante: cosa succederà nelle prossime settimane. Le ultimissime notizie

È ancora tutto da definire il futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan rientrato alla base dall’ultimo positivo prestito al Lecce.

Come riportato da Sport Mediaset, il giovane rossonero potrebbe partire ancora in prestito: la decisione verrà presa in queste ultime settimane di calciomercato.

