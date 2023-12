Colombo-Milan, c’è un’idea precisa per il futuro dell’attaccante classe 2002 attualmente in prestito al Monza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Colombo, centravanti attualmente in prestito al Monza.

I rossoneri vogliono testare il ragazzo nel raduno dell’estate 2024: non è esclusa la permanenza.

