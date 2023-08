Adriano Galliani, intercettato dopo l’incontro con Colombo e l’agente Riso, ha parlato del futuro dell’attaccante del Milan

Le parole di Adriano Galliani, intercettato dopo l’incontro con Colombo e l’agente Riso, sul futuro dell’attaccante del Milan:

«Colombo sarà del Monza quando verrà chiusa l’operazione, per il momento non ancora. Stiamo andando avanti, vediamo. Ora è in sede al Milan, altri colpi? No, no, no, non so ancora come spiegarlo. Noi l’unico giocatore che stiamo seguendo è una prima punta. Siamo allo stracompleto. Non abbiamo più esuberi perché è uscito anche Antov. Anastasio sta andando in una squadra (Casertana ndr), quindi direi che va benissimo così. Se arriva Colombo finisce il mercato con 24 ore di anticipo. È sempre l’unico che abbiamo trattato. Assolutamente non abbiamo parlato con nessuno.»

